Real Madrid vs Real Oviedo juegan el jueves 14 de mayo en la Jornada 36 de LaLiga. Pronóstico 2-0 a favor de los Merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Real Madrid vs Real Oviedo: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Real Oviedo es victoria para los merengues por marcador 2-0 en la Jornada 36 de la LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 2-0 Real Oviedo
Real Madrid vs Real Oviedo: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Real Oviedo, que se jugará en la Jornada 36 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Andriy Lunin
- Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen
- Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch
- Delantero: Vinícius Jr.
Real Oviedo
- Portero: Aarón
- Defensas: Nacho, Dani Calvo, Costas y Alhassane
- Mediocampistas: Colombatto, Fonseca y Reina
- Delanteros: Chaira, Viñas y Thiago
Real Madrid vs Real Oviedo: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 36 de LaLiga
La Jornada 36 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Real Oviedo este jueves 14 de mayo a las 13 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Real Oviedo
- Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
- Fase: Jornada 36
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 36 de LaLiga?
Real Madrid perdió el título con el FC Barcelona en la Jornada 35 de LaLiga, así que su partido ante Real Oviedo es de trámite.
El Real Oviedo, rival del Real Madrid en la Jornada 36, no tiene mejor futuro, ya que ha descendido de categoría, como último lugar de LaLiga.