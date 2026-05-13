Real Madrid vs Real Oviedo juegan el jueves 14 de mayo en la Jornada 36 de LaLiga. Pronóstico 2-0 a favor de los Merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Madrid vs Real Oviedo: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Real Oviedo es victoria para los merengues por marcador 2-0 en la Jornada 36 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Real Oviedo

Real Madrid vs Real Oviedo: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Real Oviedo, que se jugará en la Jornada 36 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, Huijsen

Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Güler, Díaz, Pitarch

Delantero: Vinícius Jr.

Real Oviedo

Portero: Aarón

Defensas: Nacho, Dani Calvo, Costas y Alhassane

Mediocampistas: Colombatto, Fonseca y Reina

Delanteros: Chaira, Viñas y Thiago

Real Madrid vs Real Oviedo: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 36 de LaLiga

La Jornada 36 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Real Oviedo este jueves 14 de mayo a las 13 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Real Oviedo

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Fase: Jornada 36

Torneo: LaLiga

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid ya no tiene posibilidades de ganar LaLiga (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 36 de LaLiga?

Real Madrid perdió el título con el FC Barcelona en la Jornada 35 de LaLiga, así que su partido ante Real Oviedo es de trámite.

El Real Oviedo, rival del Real Madrid en la Jornada 36, no tiene mejor futuro, ya que ha descendido de categoría, como último lugar de LaLiga.