Checo Pérez regresará a la parrilla de la Fórmula 1 en 2026 tras un año sabático, luego de su salida de Red Bull al final de 2024.

Luego de llegar a un acuerdo por dos años con Cadillac, Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 y generando todo un revuelo en la máxima categoría del automovilismo.

Su presencia vuelve a conectar mercados, audiencias y narrativas que trascienden las carreras y colocan de nuevo su nombre en el centro del automovilismo.

Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 en 2026 y esto implica su regreso

El retorno de Checo Pérez a la Fórmula 1 en 2026 no se lee solo como un fichaje más. Su llegada al proyecto de Cadillac activa un contexto más amplio.

En México, la ausencia de Checo Pérez en la Fórmula 1 había dejado una pausa evidente en el ánimo del público. Con su regreso, el automovilismo retoma protagonismo nacional.

El impacto económico es palpable en el Gran Premio de México. Para 2026, expertos pronostican superar los 20,000 millones de pesos, con ocupación hotelera cercana al 100%, venta de entradas agotadas en preventa y un 90-95% de asistentes usando merchandising oficial de Checo.

Para Cadillac y General Motors, el fichaje tiene un valor tangible: México representa uno de sus mercados más importantes en Norteamérica y la base de fans de Checo asegura ventas de merchandising y patrocinios.

Más allá del aspecto comercial, el regreso de Checo fortalece la expansión de la Fórmula 1 en el continente americano. Se proyecta un aumento del 30% en audiencias hispanas en EE.UU., además de un impulso notable en el interés por los GPs de México, Austin y Las Vegas.

Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 en 2026 (MexSport via Paddocker / Mexsport)

Fórmula 1: ¿Cuándo y a qué hora será la primera carrera de Checo Pérez en 2026?

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará también la primera aparición de Checo Pérez con Cadillac en la parrilla.

El calendario arranca en Australia, en el Circuito de Albert Park. La carrera se disputará el sábado 7 de marzo, programada para las 22:00 horas, tiempo del centro de México.