La actividad de la Fórmula 1 llega al Hungaroring con el GP de Hungría 2026, un evento que se realizará del 24 al 26 de julio entre las 04:30 y 9 horas y se podrá seguir a través de SKY Sports, Izzi y F1TV.

Práctica 1 | Viernes 24 de julio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 24 de julio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 25 de julio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 25 de julio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Hungría 2026 | Domingo 26 de julio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Bélgica 2026 (Omar Havana / AP Photo/Omar Havana)

GP de Hungría 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1 se disputará del viernes 24 de julio al domingo 26 de julio y el fin de semana contará con: 3 sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

GP de Hungría 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

La siguiente parada en el calendario de la Fórmula 1 nos llevará al GP de Hungría 2026 que tiene como sede el Hungaroring y será una nueva oportunidad para que pilotos y escuderías sumen puntos en la lucha por el campeonato.

Práctica 1 | Viernes 24 de julio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 24 de julio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 25 de julio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 25 de julio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Bélgica 2026 | Domingo 26 de julio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Hungría 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

El GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1 se podrá seguir en vivo a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.