¿La Champions League? Después de la exitosa edición del Mundial de Clubes en la Unión Americana, la UEFA analiza jugar un importante torneo en Estados Unidos.

¿Se imaginan una edición de la Champions League con sede en Estados Unidos? Pues en la UEFA analizan enviar uno de sus torneos más importantes a la Unión Americana y hasta estrenaría formato.

Pero no, no se trata de la UEFA Champions League sino de la Supercopa de Europa, importante torneo de la Confederación Europea de Futbol que se renovaría con un interesante formato.

Aunque hasta el momento no son más que rumores, en la UEFA vieron con buenos ojos el exitoso Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, donde los clubes europeos abarrotaron los estadios de aficionados.

¿La Supercopa de Europa de la UEFA se jugará en Estados Unidos?

De acuerdo a información del sitio Telegraph, la UEFA analiza transformar la Supercopa de la UEFA en un torneo de cuatro equipos. En el innovador campeonato se jugarán semifinales y la final.

Tan pronto se ventiló la posibilidad de transformar la Supercopa de la UEFA, Estados Unidos y Arabia Saudita levantaron la mano para acoger el torneo.

Dicho formato ya ha sido utilizado para torneos como la Supercopa de España, torneo que fue trasladado a Arabia Saudita, donde juegan cuatro equipos y así se define el campeonato.

El éxito comercial de este torneo ha hecho que otras competencias analicen mudar su sede.

¿Quién se consagró campeón de la Supercopa de Europa de la UEFA en 2025?

PSG sufrió, pero se llevó un nuevo título de la UEFA al ganar la Supercopa de Europa. Después de empatar una desventaja de dos goles, los dirigidos por Luis Enrique forzaron la tanda de penaltis y ahí no perdonaron para conquistar la corona.

Tottenham acarició la victoria, dominó el partido por 75 minutos, pero en el cierre aflojó y terminó por ceder el empate. Micky van de Ven y Cristian ‘Cuti’ Romero adelantaron a los Spurs, pero el PSG respondió y obligó a definir el título desde los once pasos.

Kang-in Lee y Gonçalo Ramos marcaron para el PSG y enviaron el juego a los penaltis, donde los franceses mostraron personalidad para ganar la Supercopa de Europa. Nuno Mendes concretó la pena máxima definitiva que dio el título, mientras que el portero Lucas Chevalier también fue héroe al atajar un penalti.