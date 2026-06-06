La Ciudad de México (CDMX) busca imponer un nuevo récord rumbo al Mundial 2026, por lo que miles de personas se reunieron este fin de semana para hacer la “ola humana” más grande del mundo.

Con banderas, jersey y mucha alegría, cientos de familias, turistas, aficionados al futbol y ciudadanos se reunieron en Paseo de la Reforma para lograr el Récord Guinness; aún se espera el veredicto.

CDMX busca romper récord con la ola más grande del mundo rumbo al Mundial 2026

A días de que arranque el Mundial 2026, la CDMX se dio cita en Paseo de la Reforma para realizar la que sería la ola humana más grande del mundo, un evento que reunió a miles de personas.

CDMX quiere hacer historia con la ola más grande del mundo rumbo al Mundial 2026 (Cuartoscu / Mario Jasso)

Desde temprana hora, participantes de todas las edades se congregaron en uno de los corredores más emblemáticos de la capital; la gigantesca ola humana partió del Ángel de la Independencia.

La secretaria de Turismo de CDMX, Alejandra Frausto, participó en la jornada y destacó el entusiasmo de la ciudadanía para convertir a la capital en una de las “sedes más vibrantes” de la justa mundialista.

Imágenes aéreas y videos difundidos en redes sociales mostraron cómo miles de asistentes lograron sincronizarse para generar una enorme ola, tradición futbolera que tuvo uno de sus momentos más icónicos durante el Mundial de 1986.

Aunque los organizadores celebraron haber superado la marca necesaria para romper el récord, el reconocimiento aún no es definitivo; Guinness World Records sigue evaluando si se cumplieron las condiciones.