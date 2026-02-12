Carlos Trejo -de 62 años de edad- mostró las órdenes de restricción que Alfredo Adame le ha puesto a largo de los años previo a Ring Royale.

Ring Royale es el segundo intento de Carlos Trejo y Alfredo Adame de enfrentarse en un ring, pues en 2019 la pelea se canceló luego de que el actor recibiera un botellazo.

Carlos Trejo muestra ordenes de restricción que le ha puesto Alfredo Adame

El martes 10 de febrero se realizó el primer careo de peleadores de Ring Royale, desde donde Carlos Trejo aseguró a los medios que Alfredo Adame “le tiene miedo”.

Carlos Trejo mostró tres documentos que presuntamente son ordenes de restricción que Alfredo Adame ha solicitado en su contra a lo largo de los años.

Carlos Trejo (Instagram | @ct_caza)

El cazafantasmas dice que Alfredo Adame ha dicho que es él quien no acepta pelear con él.

Según su versión, Carlos Trejo no se podía acercar a Alfredo Adame por las órdenes de restricción que se expidieron en 2019 y 2021.

“Él dijo que yo me había ‘rajado’ cinco veces, que me había correteado resulta que aquí están tres ordenes de restricción en donde no me le podía acercar” Carlos Trejo

Ahora, Carlos Trejo está decidido a noquear a Alfredo Adame, pues asegura que su pelea es personal: “Al tipo lo voy a mandar a terapia intensiva”.

Gustavo Adolfo Infante solicitó a Carlos Trejo que le enviara las órdenes de restricción para comprobar sus palabras, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Alfredo Adame (Alfredo Adame)

Alfredo Adame desmientes que haya solicitado ordenes de restricción

Tras las duras declaraciones de Carlos Trejo, Alfredo Adame negó que haya pedido órdenes de restricción contra su contrincante y lo llamó mentiroso.

El conductor dice que ha tratado de pelear en un ring con Carlos Trejo dos veces, pero el cazafantasmas es quien no llega a las peleas.

“Yo nunca le he puesto una orden de restricción. Dos veces no llegó a la pelea, se rajó, lo he correteado cuatro veces para romperle el hocico” Alfredo Adame

Asimismo, asegura que él pidió que la pelea fuera a “puño limpio” y sin careta, pero Carlos Trejo se negó.