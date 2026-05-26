Carlos Slim explota por los precios del Mundial 2026 de la FIFA.

Durante su conferencia anual ante los medios, Carlos Slim dio su opinión sobre la Copa del Mundo que se disputará en México.

Esto dijo Carlos Slim de los precios del Mundial 2026

El magnate Carlos Slim mostró su descontento por los precios del Mundial 2026, ya que los considera “un exceso”.

Al ser cuestionado por sus expectativas del Mundial 2026, Carlos Slim aprovechó para hablar de lo que significa para México la justa futbolística a nivel económico.

En su comentario Carlos Slim enfatizó que son muy elevados los costos que habrá durante el Mundial 2026 donde México tendrá 13 partidos.

“Los que deberían de ganar (somos) nosotros porque dicen que van a entrar no sé cuántos miles de millones de pesos. Yo creo que eso es lo atractivo, la parte buena para México aunque son unos cuantos juegos, y está carísimo todo... los costos de los lugares yo creo que es un exceso.” Carlos Slim, empresario

De acuerdo con Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se espera una derrama general en nuestro país de 2 mil 100 millones de dólares durante el torneo de la FIFA.

Así como un estimado de 5.5 millones de visitantes que aportarán entre el 0.2% y el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, pese al optimismo el Mundial 2026 ha generado diversos cuestionamientos como el de Carlos Slim por los precios.

Hoteles y aerolíneas han aumentado sus tarifas en México, de acuerdo con medios como The Atlantic los costos de hospedaje en CDMX se incrementaron un 961%.

A ello se deben sumar el precio de los boletos para los partidos, lo que hace que el Mundial 2026 sea bastante caro.