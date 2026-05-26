Durante su conferencia anual, Carlos Slim dio detalles de la competitividad que tiene Telmex en el mercado, destacando la vez en que no se le dio una concesión de televisión de paga.

Carlos Slim señaló que Telmex iba a entrar al mercado de la televisión de paga; sin embargo no hubo autorización aunque el gobierno de AMLO se la prometió.

Telmex de Carlos Slim no pudo entrar a la televisión de paga a pesar de promesa de AMLO

La declaración de Carlos Slim sobre la negativa de AMLO de dar una concesión de televisión de paga a Telmex, a pesar de las promesas, se da tras señalar su cercanía con el gobierno.

Al señalarse sobre proyectos adjudicados o posibles ventajas que tuviera América Móvil de Carlos Slim debido a esta relación.

El ingeniero señaló que en realidad no hay ninguna ventaja, muestra de ello es que ningún gobierno “ni siquiera el de Andrés Manuel López Obrador” le ha dado una concesión de televisión a Telmex.

Afirmando que es por ello que las empresas venden cara la televisión de paga, pues no hay competencia como tal, más allá de los actores conocidos.

“Hasta ahora después de 25 años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga. No ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de López Obrador que había dicho que sí” Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso

Carlos Slim señala que Telmex compite incluso sin la televisión de paga

A pesar de que Telmex nunca ha tenido una concesión de televisión de paga, Carlos Slim asegura que incluso así puede competir sin ningún problema en el mercado.

Dejando entrever que parte de que Telmex no pueda entrar a la televisión de paga, se debe a factores externos, además de la negativa del gobierno.

Pues afirma que alrededor de 2009-2010 les “hicieron una cosa muy desagradable”, mientras estaban en la competencia por alguna de estas concesiones que se dieron en el momento.

Dando a entender que no cuenta con alguna clase de “privilegios” por parte de los gobiernos en turno, si no que los proyectos que logra se dan dentro de la misma competencia por estos.

Poniendo de ejemplo también el caso de Telcel, que logró establecerse compitiendo con otras dos telefónicas móviles que ya operaban en el país.

Esto gracias a vender teléfonos baratos y establecer el método de pre pago, el cual era desconocido y daba flexibilidad a los clientes, sobre todo durante las crisis económicas.