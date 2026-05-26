El empresario Carlos Slim señaló que la calificación de Moody’s a México es irracional, ya que son los mismos “tecnócratas” que no consideran los factores de inversión.

“Uno de los errores que ha habido [..] es que mucho tecnócrata trae 10 de calificación y viene aquí a las áreas financieras más importantes, por eso crecimos al .4%, con esos excesos”. Carlos Slim, fundador de Grupo Carso

El señalamiento de Carlos Slim tuvo lugar durante su conferencia de prensa anual, en la que aborda distintos temas de la economía de México, junto a Arturo Elías Ayub.

Previo a la crítica a la rebaja de calificación de México, Carlos Slim había destacado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha frenado la inflación y ha fomentado la inversión.

Carlos Slim señala como irracional la calificación de Moody’s a México

Durante su conferencia de prensa, Carlos Slim llamó “irracional” la calificación de Moody’s, ya que si bien la inversión se quedó corta no se compara a anteriores gobiernos.

Carlos Slim señaló que si bien no le preocupa la rebaja de Moody’s, sí es una calificación que se considera al momento de invertir en México, lo que la frena.

Explica a su vez que anteriormente en México se veían las reformas fiscales que conllevaba en mayor inflación, aumento de la tasa de interés que frenaba la inversión.

Sin embargo, Carlos Slim aseguró que los “tecnócratas” no están considerando cuestiones como la tasa de interés y el leve aumento del Producto Interno Bruto (PIB).

Al respecto de la tasa de interés, Carlos Slim destacó su ubicación actual en 6.5%, ya que no se veía en otras ocasiones, con una inflación de 2.5 llegaba a los 9%.

Por lo cual, el que la inflación actual esté en 2.5 con una tasa de interés en 6.5 generan un rendimiento real, lo que induce a la inversión, como aseguró Carlos Slim.

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