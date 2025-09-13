Canelo y Crawford se subirán a la báscula en la ceremonia de pesaje por una última vez antes del combate que protagonizarán este sábado 13 de septiembre, cuando esté en juego el título de campeón indiscutido de peso supermediano.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, será testigo de la ceremonia de pesaje hoy y mañana albergará a cientos de espectadores que asistan a ver el combate entre el Canelo y Crawford.

En el que se espera que sea una de las mejores peleas del año, Saúl Álvarez y Terrence Crawford deberán de marcar 168 libras (aproximadamente 76.2 kilogramos) o menos para llevar a cabo el combate.

Canelo vs Crawford: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje previo a la pelea?

La pelea de este sábado 13 de septiembre entre Canelo y Crawford por el título indiscutido de peso supermediano se transmitirá en exclusiva por la plataforma de streaming Netflix para todo el mundo.

Sin embargo, la ceremonia de pesaje entre Canelo y Crawford estará disponible para todos los aficionados debido a que se transmitirá en el canal de YouTube de la aplicación.