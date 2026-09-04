Saúl “Canelo” Álvarez ha evolucionado y se ha convertido en un atleta multimillonario, y es que se ha proyectado que superará los mil millones de dólares en patrimonio para el año 2037.

Este crecimiento financiero se atribuye no solo a sus bolsas millonarias en el boxeo, sino también a un imperio empresarial diversificado que incluye gasolineras, bebidas y bienes raíces.

A sus 35 años, Canelo Álvarez se encamina a ser el primer deportista mexicano en unirse a una lista exclusiva integrada por figuras como:

Lionel Messi

LeBron James

Cristiano Ronaldo

Tiger Woods

Estudio proyecta que el Canelo Álvarez alcanzará los mil millones de dólares en 2037

Un estudio de BettingTop10 proyectó que Saúl “Canelo” Álvarez alcanzará un patrimonio neto de 1,000 millones de dólares en 2037 (a sus 47 años).

Canelo Álvarez (MEXSPORT / MEXSPORT)

La investigación estima el crecimiento del patrimonio neto año tras año cruzando los ingresos actuales del boxeador, su edad y un factor de retención diseñado para descontar de manera realista los impuestos y los gastos personales.

El modelo financiero no asume ingresos constantes infinitos. En su lugar, aplica una disminución progresiva del potencial de ganancias conforme el atleta envejece.

Mientras que los deportistas más jóvenes mantienen intacto su máximo potencial en la fórmula, a los veteranos se les proyecta una baja paulatina de ingresos.

El punto de partida de Canelo en el modelo es sumamente sólido. Entre 2021 y 2025 registró un promedio anual de ingresos de 85.6 millones de dólares, y para el año 2026 sus ingresos se estimaron en 137 millones de dólares.

Lo que posiciona al Canelo Álvarez como el segundo atleta con mayores ingresos dentro de la proyección de 76 deportistas analizados.

A sus 35 años (en 2026), el modelo contempla que el Canelo Álvarez aún tiene por delante una década de ingresos elevados.

Esto se apoya en que su regularidad en el ring es una fuente constante de riqueza y en que las bolsas económicas de sus combates han mostrado una tendencia ascendente.

Al proyectar matemáticamente estas variables y extender las ganancias año con año aplicando los ajustes de impuestos, gastos y edad, el estudio calcula que le tomará exactamente 11 años (llegando al año 2037) convertirse en el primer deportista mexicano en superar la barrera de los mil millones de dólares.

Este es el imperio empresarial que Canelo Álvarez ha construido fuera del boxeo

La fortuna del Canelo Álvarez no solo depende de las bolsas millonarias que obtiene sobre el cuadrilátero y es que el tapatío ha diversificado sus ingresos de forma muy activa, construyendo un imperio comercial que abarca múltiples industrias.

Canelo Álvarez cuenta con diferentes negocios que le ayuda con la proyección que señala que en 2037 podría alcanzar los mil millones de dólares:

Canelo Energy: Su propia cadena de estaciones de servicio de combustible (gasolineras).

Upper, by Canelo Energy: Su concepto de tiendas de conveniencia minoristas y mayoristas que complementan su negocio de combustibles.

VMC: Una marca de bebidas alcohólicas preparadas listas para tomar que están elaboradas a base de tequila.

El Pastor del Rica: Un negocio de gastronomía y tacos que opera como un emprendimiento en conjunto con su familia.

YOACA: Una marca de sueros de hidratación libres de calorías, azúcares y grasas, disponibles en sabores como fresa-kiwi, manzana, naranja-mandarina y mora azul.

Canelo Technology: Una aplicación móvil de entrenamiento físico y nutrición.

Canelo Store: Su tienda oficial en línea dedicada a la venta de mercancía y ropa oficial con su firma.

Canelo Promotions: Empresa promotora de boxeo encargada de organizar carteleras y representar formalmente a otros peleadores.

Canelo Espectáculos: Una compañía productora dedicada a la organización y realización de eventos masivos.

SSA Capitales y Más: Una sociedad mercantil a través de la cual realiza participaciones y maneja sociedades financieras.

Bienes raíces: Inversiones y desarrollos inmobiliarios que representan una parte sólida de su portafolio de activos.

Adicionalmente, el Canelo Álvarez ha canalizado una parte importante de su fortuna hacia inversiones de colección y lujo:

Caballos pura sangre: Alberga más de 35 ejemplares pura sangre en su establo ubicado en las afueras de Guadalajara, con una inversión estimada que supera los 350,000 dólares.

Colección de relojes: Posee más de 20 relojes de lujo de casas exclusivas como Rolex, Richard Mille y Roger Dubuis, con precios de hasta 600,000 dólares. Entre ellos destaca el modelo personalizado Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon Canelo Victory (valuado en 327,000 dólares), del cual solo existen ocho piezas mundiales y cuya correa está hecha con piel de guantes de boxeo.

Vehículos de lujo: Una amplia colección de automóviles de la prestigiosa marca italiana Ferrari.