Real Betis vs Real Madrid arrancaron con la actividad de la Jornada 4 de LaLiga, un partido que terminó con victoria del equipo local, que le quitó el invicto a los merengues.

Marcador final: Real Betis 1-0 Real Madrid

Tras este resultado, el Real Madrid se quedó en 9 puntos y será superado en puntos por el FC Barcelona si los culés ganan su partido.

El FC Barcelona ya es líder por su mejor diferencia de goles respecto al Real Madrid.

El Real Betis, por su parte empató en 9 unidades al Real Madrid, en el tercer lugar general.

El mexicano Álvaro Fidalgo reapareció con el Real Betis entrando de cambio al minuto 59 en lugar del histórico Isco.

Vinícus provocó un penalti que falló Mbappé (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Real Betis vs Real Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 4 de LaLiga

El partido de la Jornada 4 de LaLiga Real Betis vs Real Madrid no fue sencillo para los merengues ante un equipo local bien armado que salió en busca de los tres puntos.

Tres unidades separaban al Real Madrid, líder de LaLiga después de tres jornadas, así que la paridad en la cancha del Estadio La Cartuja.

Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de anotar el empate por la vía del penalti, pero falló en su intento.

Así llegó el gol que definió el partido Real Betis vs Real Madrid:

Minuto 81: Gol de Troy Parrott, quien aprovechó un rechazó del portero rival para marcar el Real Betis 1-0 Real Madrid.

¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y Real Madrid ?

Betis y Real Madrid debutan este martes 8 de septiembre en la Champions League, ante Lille e Inter de Milán, respectivamente.

En cuanto a LaLiga, Betis juega en la Jornada 5 ante Villarreal el lunes 14 de septiembre; dos días antes el Real Madrid recibe a Rayo Vallecano.