Saúl “Canelo” Álvarez abrió la puerta a uno de los escenarios más esperados para una futura pelea en México: el Estadio Banorte.

El boxeador tapatío reconoció que estaría dispuesto a regresar al país para protagonizar una función en el histórico inmueble de la Ciudad de México.

La posibilidad surgió después de una invitación pública realizada por Emilio Azcárraga, presidente de Televisa y una de las figuras involucradas en los planes para renovar y reposicionar al Estadio Banorte como sede de grandes acontecimientos deportivos.

Canelo Álvarez afirmó que sería un privilegio pelear en el Estadio Banorte

Emilio Azcárraga planteó la posibilidad de que una futura pelea de Canelo Álvarez forme parte de la nueva etapa del recinto, aprovechando la enorme historia que existe entre el estadio y el boxeo mexicano.

La propuesta llegó hasta Canelo Álvarez, quien no dudó en mostrar su disposición, por lo que en declaraciones para TUDN, el campeón mexicano aseguró que sería un privilegio poder pelear en uno de los lugares más emblemáticos del deporte nacional.

“Para mí, sería un honor, y no lo descarto en absoluto. Espero que algún día tenga la oportunidad de pelear allí”. Canelo Álvarez, boxeador mexicano.

Canelo Álvarez abre la puerta a pelear en el Estadio Banorte: “Sería un honor”. (MEXSPORT / MEXSPORT)

Una pelea en el Estadio Banorte podría marcar el legado del Canelo Álvarez

Más allá de un campeonato o una defensa de título, para el Canelo Álvarez significaría reencontrarse con su público y protagonizar un evento histórico en uno de los recintos más representativos del país.

Por ahora no existe una pelea confirmada ni una fecha para que Canelo Álvarez suba al ring en el Estadio Banorte, sin embargo, la invitación ya está hecha y el propio boxeador dejó claro que estaría dispuesto a aceptar el reto.