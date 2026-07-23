El campeón mexicano, Canelo Álvarez, confirmó que su combate frente al invicto francés Christian Mbilli no se realizará el próximo 12 de septiembre, como estaba previsto originalmente.

Ahora, la pelea del Canelo Álvarez se celebrará el 31 de octubre de 2026, coincidiendo con la noche de Halloween.

¿Por qué cambió la fecha de la pelea del Canelo Álvarez?

La noticia fue dada a conocer por el propio Canelo Álvarez tapatío durante una entrevista en el podcast de Ariel Helwani, donde explicó que la decisión de aplazar el combate estuvo relacionada con asuntos familiares que requerían toda su atención.

“Siempre soy muy disciplinado y organizado con mis entrenamientos, y no estaba listo para estar en el campamento. Por eso pospuse la pelea, porque primero tenía que atender a mi familia. Pero ahora todo está bien; estoy listo para entrenar”. Saúl "Canelo" Álvarez, boxeador mexicano.

Las palabras de Canelo Álvarez despejaron las dudas que surgieron tras el anuncio de la reprogramación, ya que durante semanas se especuló sobre posibles problemas físicos o diferencias en la negociación.

Sin embargo, el propio boxeador dejó claro que se trató de una decisión personal y que ahora está completamente enfocado en su preparación.

Canelo Álvarez revela la fecha de su próxima pelea: será en Halloween. (David Leah / MEXSPORT)

Canelo Álvarez buscará seguir sumando victorias a su legado

El enfrentamiento contra Christian Mbilli es uno de los más esperados por los aficionados al boxeo. El francés llega con una destacada trayectoria y con la intención de convertirse en el hombre que destrone a una de las máximas figuras del pugilismo mundial.

Por su parte, Canelo Álvarez buscará sumar una nueva victoria a su legado y demostrar que sigue siendo una referencia dentro de la élite del boxeo internacional.