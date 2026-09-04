Zakaria Eddahchouri se ha convertido en uno de los nombres que más fuerza han cobrado en el mercado de fichajes de Tigres rumbo al Apertura 2026.

El delantero neerlandés de ascendencia marroquí destaca por su capacidad goleadora, potencia física y versatilidad ofensiva, cualidades que lo han llevado a consolidarse en el Deportivo de La Coruña.

Tras sobresalir en el futbol neerlandés y español, el atacante aparece ahora como una de las principales opciones de Tigres UANL para reforzar su ataque antes del cierre del mercado de transferencias.

Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos (@zakaedda / Instagram )

¿Quién es Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos?

Zakaria Eddahchouri es un futbolista profesional neerlandés de ascendencia marroquí, nació el 11 de mayo de 2000 en Papendrecht, Países Bajos.

Destaca en el terreno de juego por su imponente físico de 1.87 metros de estatura, su fuerza y su movilidad en el área rival.

Se desempeña principalmente como delantero centro (o “nueve” de área), caracterizado por su potencia y capacidad para jugar de espaldas y rematar de cabeza.

Sin embargo, posee una gran versatilidad que le permite jugar como mediocentro ofensivo, mediapunta o extremo por la banda derecha.

La afición del Deportivo de La Coruña lo apoda cariñosamente “O Percebeiro”. Este singular sobrenombre surgió a raíz de un accidente ocurrido el 17 de mayo de 2025, cuando Eddahchouri sufrió heridas leves tras caer accidentalmente a las rocas del paseo marítimo de la ciudad mientras intentaba tomarse una selfie.

El incidente requirió un despliegue de emergencia que incluyó un helicóptero de rescate marítimo, lo que llevó a la hinchada local a compararlo con los mariscadores tradicionales que recolectan percebes en los acantilados.

¿Cuántos años tiene Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos?

Zakaria Eddahchouri tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos?

No hay información pública disponible sobre si Zakaria Eddahchouri se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos?

Zakaria Eddahchouri es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos?

No hay información pública que indique si Zakaria Eddahchouri tiene hijos.

Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos (@zakaedda / Instagram )

¿Qué estudió Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos?

Zakaria Eddahchouri cursó sus estudios de educación superior en el ROC Da Vinci College, una institución de formación profesional técnica situada en la región de Dordrecht, Países Bajos.

¿En qué ha trabajado Zakaria Eddahchouri, futbolista de Países Bajos?

Zakaria Eddahchouri realizó su formación juvenil en academias destacadas de su país natal, incluyendo el Feyenoord, Spartaan ’20 y Go Ahead Eagles.

Con este último club debutó profesionalmente en 2019. Posteriormente, tuvo un paso por el Koninklijke HFC de la tercera división neerlandesa, donde anotó 16 goles en 31 partidos.

En la temporada 2023-2024 con el S.C. Telstar explotó su faceta goleadora en la segunda división de los Países Bajos. En un año y medio acumuló un gran registro de 31 goles en 53 compromisos con el equipo.

Sus destacadas actuaciones llamaron la atención internacional y el 30 de enero de 2025 fichó por el R.C. Deportivo de La Coruña, firmando un contrato hasta junio de 2028.

En el cuadro gallego se consolidó rápidamente; de hecho, fue nombrado Jugador del Mes de la Segunda División en septiembre de 2025 tras marcar un hat-trick en un lapso de 16 minutos contra el Mirandés. Durante el ciclo posterior, firmó un registro de 13 goles oficiales.

A principios de septiembre de 2026, el delantero se ha convertido en el principal objetivo de la directiva de Tigres de la UANL en México para reforzar su ofensiva en el torneo Apertura 2026 bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich.

El club regiomontano busca cerrar su incorporación contra reloj antes del cierre del mercado de fichajes extranjeros del 11 de septiembre, con una cotización estimada de su carta de aproximadamente 2.5 millones de euros (cerca de 3 millones de dólares).