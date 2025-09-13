Parece que Sergio Ramos ya olvidó el mundo del futbol y se va a dedicar a ser cantante. Ya se juntó con Carín León y preparan una colaboración juntos.

No es un secreto que Sergio Ramos ha buscado dedicarse a la música. Desde que estaba en España. Hace poco más de un año colaboró con Los Yakis. Aunque en esa ocasión fue flamenco, ahora podría ser una norteña con Carín León.

Aunque esto no gusta mucho a los aficionados de Rayados que esperan un buen nivel del defensor, y la realidad es que ha quedado a deber.

Desde que llegó, principios de febrero, no ha participado en muchos partidos. Las lesiones lo ha alejado de las canchas. Eso sí, pudo estar en el Mundial de Clubes, que era el objetivo, pero no tuvo una actuación muy importante.

¿Canción norteña? Sergio Ramos prepara balada mexicana junto a Carín León

Sergio Ramos y Carín León preparan una colaboración desde hace tiempo. De hecho, el cantante mexicano habló puras cosas buenas del jugador de Rayados: "Le gusta mucho el flamenco, lo entiende y es un artistazo. Pinta y todo. Es como Tony Stark en la vida real, es un filántropo. Es mi ‘Comandante’“.

Pero ahora, el propio Sergio Ramos reveló que se viene una canción especial con Carín León: “La idea es un tema, que cuando vino a cantar a Madrid escuchó este tema y le encantó. Es una letra mía también que va un poco inspirada en la instrumental mexicana”.

Aunque no reveló cuando saldría la canción, se espera que sea este año. Hace unas semanas sacó un tema llamado Cibeles que es como una dedicatoria al Real Madrid.

Se viene colaboración de Carin Leon X Sergio Ramos, sería una balada.



Vámonos a la vg 😂 pic.twitter.com/nrVtIy0GNS — Yeska Verde 🦎 (@gato__man) September 13, 2025

¿Sergio Ramos ya no le importa el futbol?

Como vimos, desde que Sergio Ramos llegó a Rayados no ha tenido la continuidad que quisieran sus aficionados. Y ahora con estas canciones parece que el futbol ha quedado a un lado.

Lo cierto es que Sergio Ramos dice que aún no se quiere retirar, aunque también que su sueño es ganar un Grammy y una Champions League con el Real Madrid. El contrato del español termina en diciembre de este año.