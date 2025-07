El All-Star Game 2025 que enfrenta a las estrellas de la MLS contra la Liga MX estuvo a favor de la liga norteamericana y es que pese a la participación de grandes figuras como Sergio Ramos, se reveló que el defensor hizo unas ridículas peticiones para representar al futbol mexicano.

La Liga MX volvió a perder en el Juego de Estrellas ante la MLS por un marcador de 3-1 en un partido que tuvo buenos momentos, pero que terminó por inclinarse de manera contundente para los organizadores.

El futbolista que abrió el marcador fue Sam Surridge al minuto 28 en favor de la MLS, esto, pese a que los dirigidos por André Jardine parecían tener el control del juego con gran posesión y llegadas peligrosas hacia el arco estadounidense.

El segundo gol de los locales fue del delantero del Philadelphia, Tai Baribo, quien aprovechó que el DT brasileño cambió a los 11 futbolistas que iniciaron el partido para poner la segunda anotación en contra de la Liga MX.

De no creerse: Revelan las ridículas peticiones de Sergio Ramos para representar a la Liga MX en Juego de Estrellas

Gilberto Mora anotó un golazo para que la Liga MX se acercara en el Juego de Estrellas ante la MLS, pero Brian White sentenció el duelo en el que también participó el español Sergio Ramos.

Luego del partido, El Francotirador reveló que la Liga MX estuvo a punto de no contar con Sergio Ramos, pues el jugador puso condiciones para aceptar participar en el All-Star Game 2025.

“Tras el insípido duelo del All Star de MLS y Liga MX, que no tuvo a Messi ni a James entre las estrellas de Austin, me contaron que estuvieron a punto de perder también a Sergio Ramos, pero le rogaron y lograron convencerlo casi de última hora, eso sí, con una larga lista de peticiones, como transportación especial que incluyó un jet privado o habitación de mayor categoría en el hotel de los equipos, entre otros requerimientos que impuso”, mencionó la fuente.

¿Cómo le ha ido a la MLS vs la Liga MX?

Los All-Star Games han demostrado que la MLS ha ido creciendo con el paso de los años y que la Liga MX no debe subestimarla, pues con el partido de anoche se demostró que también tienen nivel para competir.

Con la victoria ante la Liga MX, la MLS elevó a tres las victorias en el Juego de Estrellas contra el futbol mexicano, mientras que la liga mexicana solo ha ganado uno, siendo el del año pasado con un 4-1 a favor de los mexicanos.