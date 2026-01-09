La Fórmula 1 tendrá ajustes en su sistema de clasificación a partir de este 2026 y todo debido a la llegada de Cadillac y Checo Pérez a la parrilla.

Cadillac se convertirá en la onceava escudería de la Fórmula 1 en la temporada 2026, movimiento que también traerá de regreso a Checo Pérez a los circuitos.

Esto también ocasionará modificaciones en el formato de clasificación tanto para las carreras sprint como para las estelares.

Fórmula 1 2026: ¿Cómo será el formato de clasificación con la llegada de Cadillac y Checo Pérez?

La Fórmula 1 ajustará su clasificación en 2026 ante una parrilla más numerosa. La llegada de Cadillac, junto con Checo Pérez y Valtteri Bottas, obligó a la categoría a reorganizar el formato.

La llegada de Cadillac como nuevo equipo, junto al regreso de Checo Pérez y la incorporación de Valtteri Bottas, elevó el número total de monoplazas a 22 que competirán en cada sesión de la Fórmula 1.

La estructura general se mantiene con las tres tradicionales etapas de la clasificación, así como la duración de cada fase: 18 minutos en Q1, 15 en Q2 y 12 en Q3.

La diferencia estará en el sistema de eliminación. En la primera ronda quedarán fuera seis autos, dejando a 16 con acceso a la segunda sesión, donde nuevamente se eliminarán otros seis competidores.

Con este ajuste, la Q3 seguirá reservada para los 10 pilotos más rápidos, quienes pelearán por la pole position.

Fórmula 1 2026: ¿Cómo será el formato de clasificación para las carreras sprint?

La Fórmula 1 mantendrá la base de su clasificación para las carreras sprint en 2026, aunque con ajustes pensados para hacerla más dinámica.

El formato seguirá dividido en SQ1, SQ2 y SQ3, conservando la lógica de eliminación progresiva que ya se utiliza, pero con tiempos de pista más reducidos.

En la primera fase, SQ1, los pilotos contarán con 12 minutos para marcar su mejor vuelta, mientras que en SQ2 el tiempo bajará a 10 minutos, obligando a decisiones rápidas.

La ronda final, SQ3, tendrá apenas 8 minutos, un margen corto que incrementa la presión y reduce el margen de error al definir las posiciones de salida para la sprint.