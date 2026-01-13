La cuenta regresiva para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha y Cadillac ha comenzado a revelar detalles del coche que conducirá Checo Pérez.

Cadillac y Checo Pérez vivirán su primer temporada en la Fórmula 1 y quieren que su llegada cause un gran impacto, comenzando por el diseño de su monoplaza.

Aunque no se trata del diseño que usarán por el resto del calendario, este es un primer vistazo a la identidad que quiere crear la escudería estadounidense en su llegada a la máxima categoría del automovilismo.

Revelan el coche que usará Checo Pérez antes de su debut con Cadillac en la Fórmula 1

A través de sus redes sociales, Cadillac ha revelado el coche con el que Checo Pérez hará los test de pretemporada de la Fórmula 1.

El monoplaza que conducirá Checo Pérez por primera vez en el año es completamente negro. Además, cuenta con un gran escudo de Cadillac en la parte trasera y los nombres de los fundadores del equipo.

Sin embargo, la escudería ha dejado claro que no es definitivo: "Una decoración de prueba es un diseño temporal que se utiliza mientras se desarrolla un coche. Está diseñada para aprender, no para debutar“.

"Ayuda al equipo a comprender la aerodinámica, el rendimiento y la integración antes de finalizar el diseño“, añadieron en sus redes.

Este auto será usado en los test de pretemporada en Barcelona, mismos que están programados del 26 al 30 de enero del 2026.

Revelan el coche que usará Checo Pérez con Cadillac (X: @Cadillac_F1)

¿Cuándo se revelará el coche definitivo de Checo Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1?

El coche que usará Checo Pérez con Cadillac en su esperado regreso a la Fórmula 1 se dará a conocer en un evento que capta la atención de muchos aficionados: el Super Bowl.

Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes del año, por lo que Cadillac ve en el Super Bowl la oportunidad perfecta para mostrar su monoplaza al mundo.

Será entonces el 8 de febrero el día en que se revele el diseño final del auto de la escudería estadounidense.