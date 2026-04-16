Más allá de los micrófonos y su nueva labor en la Selección Mexicana como director de comunicación, la vida de Fernando Schwartz tuvo un capítulo sumamente complicado: el periodista mexicano sufrió cáncer. “Me retiraron tumores”, confesó en un escrito publicado en sus redes sociales.

Fernando Schwartz dejó a un lado el personaje crítico que de vez en cuando enciende las redes sociales y utilizó X como un medio de desahogo para compartir su lucha contra el cáncer.

“Concentrado en salir adelante”, como él mismo lo relata, el periodista aprovechó el espacio para agradecer a la vida y lanzar un consejo fundamental: “revisarse a tiempo puede cambiar todo”.

¿Qué dijo Fernando Schwartz sobre su desconocida lucha contra el cáncer?

A través de su cuenta de X, Fernando Schwartz habló sobre una batalla desconocida, que vivió en silencio a la par de su novel aventura como director de comunicación de la Selección Mexicana.

“Hace un año enfrenté un tema serio de salud: me retiraron tumores cancerosos de piel. Lo viví en silencio, concentrado en salir adelante”, contó Fernando Schwartz a través de su cuenta de X.

“Hoy lo comparto porque vale la pena recordarlo: revisarse a tiempo puede cambiar todo”, agregó el periodista mexicano y apuntó “Gracias a la vida por seguir en el camino y gracias a los Doctores Fierro y Guadarrama”.

Hace un año enfrenté un tema serio de salud: me retiraron tumores cancerosos de piel.

Lo viví en silencio, concentrado en salir adelante.



Hoy lo comparto porque vale la pena recordarlo: revisarse a tiempo puede cambiar todo.



Gracias a la vida por seguir en el camino.



Gracias a… pic.twitter.com/N7D5QPZ1O7 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) April 16, 2026

Fernando Schwartz, de los micrófonos de Fox a la Selección Mexicana

Fernando Schwartz cerró su capítulo en los medios de comunicación para emprender una nueva aventura. Esta vez al frente de la dirección de comunicación de la Selección Mexicana.

Antes de asumir el cargo en la Selección Mexicana, Fernando Schwartz fue protagonista de una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Fox Deportes, Radio 13, el periódico Esto, Televisa, Telemundo, ESPN y Univisión fueron algunas de las cadenas en las que participó.

Su trayectoria incluye Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. De cara al Mundial 2026, le tocará cumplir con un nuevo rol; esta vez de la mano de la Selección Mexicana.