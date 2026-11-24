La Champions League enfrenta al Brujas vs Liverpool en la Jornada 5 de la competencia. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.

Partido: Brujas vs Liverpool

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

Transmisión: FOX One

Liverpool perdió el invicto en la Jornada 4 del torneo (Ian Hodgson / AP Photo/Ian Hodgson)

Brujas vs Liverpool: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Brujas vs Liverpool.

Brujas vs Liverpool: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido de la Champions League, Brujas vs Liverpool, iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de FOX One.

Partido: Brujas vs Liverpool

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

Transmisión: FOX One

¿Cómo van Brujas vs Liverpool en la Champions League?

El Brujas ocupa la posición 9 de la Champions Leagues con 9 puntos, por lo que necesita ganar en casa mantenerse en zona de clasificación.

El Liverpool acumula solo 9 puntos en el lugar 8 de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.