La Champions League enfrenta al Brujas vs Liverpool en la Jornada 5 de la competencia. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.
- Partido: Brujas vs Liverpool
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jan Breydel
- Transmisión: FOX One
Brujas vs Liverpool: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Brujas vs Liverpool.
Brujas vs Liverpool: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido de la Champions League, Brujas vs Liverpool, iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de FOX One.
Deportes
Manchester City vs Napoli: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
Deportes
Real Madrid vs PSV: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Champions League
Deportes
Atlético de Madrid vs Viking: Hora y canal para ver el partido de la Champions League
Deportes
Sporting vs Manchester United: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League
Deportes
PSG vs Roma: Fecha y horario para ver el partido de la Champions League
Deportes
Sabah vs FC Barcelona: Día y hora para ver el partido de la Champions League
Deportes
Slavia Praga vs Villarreal: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League
Deportes
Lille vs Bayern Múnich: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Champions League?
- Partido: Brujas vs Liverpool
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jan Breydel
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Brujas vs Liverpool en la Champions League?
El Brujas ocupa la posición 9 de la Champions Leagues con 9 puntos, por lo que necesita ganar en casa mantenerse en zona de clasificación.
El Liverpool acumula solo 9 puntos en el lugar 8 de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.