La Champions League continúa con el partido Lille vs Bayern Múnich en la Jornada 5 de la competencia. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por HBO Max.
- Partido: Lille vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Pierre-Mauroy
- Transmisión: HBO Max
Lille vs Bayern Múnich: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Lille vs Bayern Múnich.
Lille vs Bayern Múnich: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido de la Champions League, Lille vs Bayern Múnich, iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de HBO Max.
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- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Pierre-Mauroy
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo van Lille y Bayern Múnich en la Champions League?
El Bayern Múnich ocupa la posición 13 de la Champions Leagues con 8 puntos, por lo que necesita ganar de vista para mejorar su cosecha de unidades.
El Lille acumula solo 1 punto en el lugar 35 de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.