La Champions League continúa con el partido Lille vs Bayern Múnich en la Jornada 5 de la competencia. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por HBO Max.

Partido: Lille vs Bayern Múnich

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Pierre-Mauroy

Transmisión: HBO Max

Harry Kane es la estrella del Bayern Múnich (Carina Johansen / Carina Johansen/NTB via AP)

Lille vs Bayern Múnich: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Lille vs Bayern Múnich.

Lille vs Bayern Múnich: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido de la Champions League, Lille vs Bayern Múnich, iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de HBO Max.

Partido: Lille vs Bayern Múnich

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Pierre-Mauroy

Transmisión: HBO Max

¿Cómo van Lille y Bayern Múnich en la Champions League?

El Bayern Múnich ocupa la posición 13 de la Champions Leagues con 8 puntos, por lo que necesita ganar de vista para mejorar su cosecha de unidades.

El Lille acumula solo 1 punto en el lugar 35 de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.