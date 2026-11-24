Sporting vs Manchester United chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Sporting vs Manchester United

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio José Alvalade

Transmisión: Fox One o HBO Max

Sporting vs Manchester United: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Será el miércoles 25 de noviembre de 2026 que se disputará el Sporting vs Manchester United en la Jornada 5 de la Champions League.

Sporting vs Manchester United: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Sporting vs Manchester United, de la Jornada 5 de la Champions League.

Sporting vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Sporting vs Manchester United podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.