La Selección de Guatemala y Panamá se enfrentarán en un partido importante de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, pero algo que encendió el juego fue la amenaza de los aficionados hacia un árbitro mexicano.

De acuerdo con el periodista hondureño, Gustavo Roca, en Guatemala colocaron una manta con un mensaje de advertencia tanto para los árbitros, Concacaf y la Selección de Panamá, la cual encendió el encuentro entre ambas escuadras.

El periodista Gustavo Roca compartió una fotografía en la que se aprecia una manta con un mensaje en tono amenazante para los árbitros mexicanos que estarán en el partido Guatemala vs Panamá.

“ Concacaf, panameños, árbitros: Si nos roban, de acá no se va nadie”, se lee en la foto compartida por la fuente antes mencionada en el que se amenaza a la Concacaf, árbitros y a la Selección de Panamá.

Así amaneció Ciudad de Guatemala con un recado CLARITO a los que le quieran ir a meter la mano al bolsillo a los chapines en El Trébol. El mensaje es a los árbitros y a la “Concacaf panameña”…



— Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 12, 2025

Dicha amenaza se da luego de que se acusa a Panamá de estar recibiendo ayuda luego de que con un polémico gol vencieron a El Salvador para que se mantengan en la pelea por el boleto directo al Mundial 2026.

Y es que para el encuentro entre Guatemala y Panamá, toda la terna arbitral, incluido el VAR, estará compuesta por mexicanos, lo que molesta a los aficionados locales.

¿Cómo se encuentran Guatemala y Panamá en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

Guatemala y Panamá se enfrentarán hoy jueves 13 de noviembre de 2025 en un partido por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los Canaleros se encuentran en segundo lugar del Grupo A con 6 puntos, mientras que los Chapines son terceros con 5 unidades.