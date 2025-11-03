Los rumores en torno al mercado de fichajes en la Liga MX volvieron a encenderse luego de que se revelara que un elemento de la Selección de Brasil habría dado un paso importante para llegar al futbol mexicano.

Según los reportes, esta estrella de Brasil ya habría firmado un preacuerdo con uno de los clubes más poderosos del futbol mexicano para comenzar una nueva etapa en su carrera.

El acuerdo preliminar permitiría concretar la llegada en la próxima ventana de transferencias, una vez cumplidos los últimos detalles contractuales.

Reportan que futbolista de la Selección de Brasil acaba de prefirmar contrato con un poderoso de la Liga MX

Desde Brasil han comenzado a circular reportes que apuntan a un posible movimiento importante rumbo a la Liga MX Femenil.

La defensora brasileña Mariza Nascimento estaría muy cerca de incorporarse a un club de la Liga MX Femenil tras haber firmado un precontrato, de acuerdo con información compartida por el usuario @Fafhoo en la red social X.

El rumor señala que el fichaje estaría entre dos clubes importantes: América o Tigres Femenil, ambos considerados entre los equipos más competitivos y con mayor proyección internacional del futbol mexicano.

De concretarse, Mariza se sumaría a la lista de futbolistas brasileñas que han optado por la Liga MX Femenil como nuevo destino profesional.

Su llegada reforzaría la presencia sudamericana en el campeonato y mantendría la tendencia de los clubes mexicanos por apostar por jugadoras con experiencia internacional.

¿Quién es Mariza Nascimento, brasileña que podría llegar a la Liga MX Femenil?

Mariza Nascimento es una futbolista brasileña de 23 años que podría llegar a la Liga MX Femenil en el próximo mercado de fichajes.

Aunque inició su carrera profesional como mediocampista, en la Selección de Brasil optaron por usarla como defensora central, posición en la que logró destacar rápidamente.

Aunque su carrera aún es joven, Mariza ya ha sumado varios títulos. El más reciente fue conquistar la Copa América Femenina, junto a una leyenda del futbol femenil como lo es Marta.

Ahora, la estrella brasileña podría venir al futbol mexicano y reencontrarse con algunas compatriotas, como, por ejemplo, Priscila Da Silva.