El Piojo Herrera no escondió su molestia tras la derrota por la mínima ante Haití, un resultado que dejó a Costa Rica en una situación incómoda rumbo al Mundial 2026.

El resultado cayó como un balde de agua fría en el entorno de la Selección de Costa Rica y el ánimo del Piojo Herrera reflejaba el momento complicado que atraviesa el equipo.

Durante la conferencia de prensa, varios periodistas cuestionaron al técnico mexicano que respondió con su ya clásico estilo.

Piojo Herrera explota contra periodistas tras tener a Costa Rica casi fuera del Mundial 2026

La derrota ante Haití desató un ambiente cargado alrededor de la Selección de Costa Rica, y el Piojo Herrera se encontró en el centro de la crítica.

La presión aumentó cuando sectores de la prensa comenzaron a preguntar al Piojo Herrera por su salida como DT de Costa Rica, algo que el técnico mexicano no dejó pasar.

Ante la insistencia, lanzó una respuesta contundente: “Ya me lo preguntaste la vez pasada y te contesté lo mismo que voy a decirte, ahí está el presidente, pregúntale a él”.

Aun con el tono tenso del intercambio, Herrera no evadió la situación que vive el equipo: “Asumo mi responsabilidad por la parte que me trajeron para que esto diera resultado, no se han dado los resultados, asumo mi responsabilidad, ya te lo dije la vez pasada”.

La conversación se mantuvo en el mismo tenor hasta que la pregunta sobre una posible renuncia volvió a aparecer: “En ningún momento le he echado la culpa a nadie, soy el responsable… entonces qué hago, pero no me toca a mí (renunciar), wey”.

El Piojo peleando con Periodistas, el DT menciona que lo que faltó sólo hacer el gol pic.twitter.com/oHFPCMrG8p — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 14, 2025

Piojo Herrera intenta encararse con un periodista

Luego de la tensa rueda de prensa, el Piojo Herrera se fue directo contra uno de los periodistas que lo cuestionó por el reciente resultado de Costa Rica.

Integrantes de la selección intervinieron a tiempo para que la situación no pasara a mayores, y el Piojo Herrera terminó yéndose hacia los vestidores.

Ahora, el equipo tico enfrenta un difícil panorama rumbo al Mundial 2026, pues su clasificación ya no depende exclusivamente de ellos.