El entrenador que alguna vez dirigió a Chivas en 2005, Xabier Azkargorta, murió este viernes 14 de noviembre a los 72 años de edad en Bolivia.

El DT español Xabier Azkargorta, uno de los entrenadores más influyentes del futbol boliviano, enfrentaba complicaciones cardiacas, según varios reportes internacionales.

El ex entrenador de Chivas dejó huella en varios países, pero su figura estuvo especialmente ligada a la Selección de Bolivia a la que condujo al Mundial de Estados Unidos 1994, la única participación de ese país desde 1950.

Muere Xabier Azkargorta, DT español que dirigió a Chivas

En México, el nombre de Xabier Azkargorta permanece asociado a Chivas, equipo al que dirigió en el Apertura 2005, no obstante, su periodo en el banquillo del Rebaño Sagrado fue breve.

El ex DT de Chivas, Xabier Azkargorta, valoró repetidamente la importancia deportiva y cultural del conjunto rojiblanco, club que solía comparar con instituciones de élite por su identidad e impacto mediático.

Su debut en el banquillo tapatío lo tuvo ante Tigres en la Jornada 4 del Apertura 2005 y una goleada de 3-0 sufrida a manos de los Diablos Rojos del Toluca en la fecha 17 sellaron su salida de la institución rojiblanca.

Xabier Azkargorta dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). Asimismo, llevó a la Selección de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994.

Xabier Azkargorta marcó una época en el futbol internacional

Xabier Azkargorta nació en Azpeitia en 1953. Inició su carrera como delantero antes de retirarse por una lesión, por lo que se encaminó a los banquillos.

A lo largo de 4 décadas, Xabier Azkargorta dirigió en España, México, Japón y Sudamérica, además de participar en proyectos de desarrollo y asesoría.

El legado del DT español permanecerá siempre asociado al liderazgo, la formación y los ciclos que marcaron una época.