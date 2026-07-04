A través de sus redes sociales el cantante, Marco Antonio Solís compartió un emotivo mensaje en el que expresó con firmeza: “México, yo creo en ti” antes del duelo con Inglaterra de este domingo 5 de julio para el Mundial 2026.

Tras compartir un reflexivo video con sus seguidores, Marco Antonio Solís aseguró que el papel de la Selección Mexicana será importante pues su papel en el Mundial 2026 no sólo se trata de fútbol.

“Mañana es un día que pasará por generaciones en la historia de millones de mexicanos. Y lo será porque será el día que Selección Mexicana nos hará entender que en nuestro país, SÍ, ese México que es de TODOS y no sólo de algunos, el fútbol es MUCHO más que sólo fútbol” Marco Antonio Solís

“México aún cree”: Marco Antonio Solís antes del duelo con Inglaterra

Marco Antonio Solís aseguró que “México aún cree” antes del duelo con Inglaterra, pero no solo en el fútbol, sino en la unión que el deporte logra con los mexicanos.

Pues durante los partidos de México, los mexicanos han demostrado creer en lo valiosos que somos, pese a las adversidades, la injusticia y el trabajo del día a día.

“Durante 90 minutos sucede algo extraño, un país entero decide creer no porque seamos ingenuos, lo hacemos porque necesitamos hacerlo, necesitamos sentir que algo bueno puede pasar, que el esfuerzo puede dar fruto, que los sueño imposibles a veces si encuentran una rendija por donde colocarse”. Marco Antonio Solís

Y por lo que cada gol de la Selección Mexicana representa la posibilidad de mirar hacia delante, pues es la forma en que vemos que las cosas pueden ir bien, expresó Marco Antonio Solís.

“Por eso cuando México gana no celebra solamente un gol o un resultado, celebra la posibilidad de mirar hacia delante y decir “esta vez sí nos tocó ganar y nos tocó hacerlo bien”. Marco Antonio Solís

La ilusión, el motivo de celebrar a México en el Mundial 2026 Marco Antonio Solís

En su emotivo mensaje Marco Antonio Solís dejó en claro que “el fútbol es más” antes del duelo de México vs Inglaterra, pues nos da ilusión en los momentos más difíciles.

“Y aunque mañana vuelvan los problemas, las preocupaciones y las dudas de siempre por un instante millones de personas compartieron algo que ven parecer más escaso: la ilusión”. Marco Antonio Solís

Y por lo que Marco Antonio Solís precisa que “el fútbol nunca ha sido solamente fútbol” pues además de dar ilusión, es también esperanza para los mexicanos y esas ganas que impulsan a levantarse por su país.