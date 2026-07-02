Brad Friedel es un exfutbolista y entrenador estadounidense, reconocido como uno de los mejores porteros en la historia del futbol de Estados Unidos.

Destacó por su extensa trayectoria en la Premier League, donde defendió el arco de clubes como Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa y Tottenham Hotspur, además de convertirse en un referente de la selección de Estados Unidos.

En 2026, Brad Friedel generó polémica por sus declaraciones sobre la Selección Mexicana, a la que calificó como un equipo “promedio” e incluso “por debajo del promedio”.

¿Quién es Brad Friedel?

Brad Friedel es un exguardameta estadounidense considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de su país.

Su carrera profesional se extendió por más de dos décadas, con una destacada participación en el futbol europeo, especialmente en Inglaterra, donde disputó 17 temporadas consecutivas en la Premier League.

Entre sus principales logros destacan su participación en tres Copas del Mundo con la selección de Estados Unidos, sus 82 partidos internacionales y su ingreso al National Soccer Hall of Fame en 2018, reconocimiento que distingue a las máximas figuras del futbol estadounidense.

¿Qué edad tiene Brad Friedel?

Brad Friedel tiene 55 años. Nació el 18 de mayo de 1971 en Lakewood, Ohio, Estados Unidos.

¿Brad Friedel tiene pareja?

Sí. Brad Friedel está casado, aunque mantiene su vida familiar alejada de la exposición pública y no suele compartir detalles sobre su relación.

¿Qué signo zodiacal es Brad Friedel?

Brad Friedel nació el 18 de mayo, por lo que su signo zodiacal es Tauro. Este signo pertenece al elemento Tierra y suele asociarse con cualidades como la constancia, la disciplina y la perseverancia.

¿Brad Friedel tiene hijos?

Brad Friedel tiene tres hijos junto a su esposa, Tracy Friedel. A lo largo de su carrera ha mantenido su vida familiar alejada del foco mediático, privilegiando la privacidad de su entorno personal.

¿Qué estudió Brad Friedel?

Brad Friedel cursó sus estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde combinó su formación académica con una exitosa carrera en el futbol universitario.

Durante su etapa colegial ganó el prestigioso Hermann Trophy en 1992, reconocimiento otorgado al mejor futbolista universitario de Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Brad Friedel?

Brad Friedel es ampliamente reconocido por su carrera como portero profesional y posteriormente como entrenador y formador de futbolistas