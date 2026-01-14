Vaya bombazo el que pueden dar (otra vez) los Rayados de Monterrey, pues después de Sergio Ramos, ahora irían por el fichaje bomba de Antoine Griezmann, campeón del mundo y estrella del Atlético de Madrid de LaLiga.

De acuerdo a información de El Chiringuito, uno de los programas más vistos de España y Latinoamérica, Rayados busca que Griezmann sea su siguiente gran fichaje.

Este gran fichaje, sin duda uno de los más mediáticos en la historia de la Liga MX, se daría para la temporada 2026-27, es decir, una vez termine el Mundial 2026.

Antoine Griezmann ve con buenos ojos fichaje con Rayados

De acuerdo a la información de Alex Silvestre, periodista español de El Chiringuito, Rayados quiere el fichaje de Antoine Griezmann, quien ve la oferta con buenos ojos.

Incluso reveló que Rayados de Monterrey ya buscó a Griezmann la temporada pasada, pero el francés decidió declinar para quedarse un año más con el Atlético de Madrid.

Griezmann siempre ha mostrado su interés de jugar en la MLS, pero esta oferta de Rayados le gustaría mucho por lo que el equipo mexicano le ofrecen a él y a su familia.

🚨 EXCLUSIVA @alexsilvestreSZ 🚨



💣 "Rayados de Monterrey quiere a Griezmann para la temporada que viene".



👉 "La oferta y el proyecto que le ofrecen atrae al francés". pic.twitter.com/KEz3xCqS5M — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 14, 2026

¿Cuánto tendría que pagar Rayados por Griezmann?

Antoine Griezmann, de 34 años de edad, tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2027, por lo que Rayados tendrá que desembolsar una importante cantidad de dinero para llevárselo.

Según datos del sitio especializado Transfermarkt.com, el valor de Griezmann es de 11 millones de euros, aunque se espera que Rayados pueda bajar ese precio en las negociaciones tomando en cuenta la edad del jugador y que solo le quedaría un año de contrato con el cuadro colchonero.

Donde sí tendría que desembolsar Rayados es en el sueldo, pues prácticamente sería el futbolista mejor pagado en la historia del futbol mexicano.