La Liga MX no se caracteriza por formar jugadores, menos equipos con mucho poder adquisitivo como lo es Rayados. Sin embargo, de su cantera salió un joven que llama mucho la atención por su gran futbol a sus 19 años: Omar Galvez.

A su corta edad, ya destaca de gran manera en las divisiones inferiores de Rayados. Por lo que Omar Galvez podría hacer su debut en esta Jornada 1 del Clausura 2026, y sería más especial pues juegan contra Toluca en el BBVA.

Incluso, podría no ser el único. Monterrey llevó a varios chavos a su pretemporada, y aunque Galvez sea el que destaque, tenemos que estar al pendiente de otros nombres.

¿Quién es Omar Galvez? El Mago que a sus 19 años ya brilla en Rayados

Omar Galvez es un futbolista, canterano de Rayados. Nació el 18 de abril del 2006 en Guasave, Sinaloa, México. Mide 1,72 mts, y su pierna hábil es la derecha.

Ha pasado por casi todas las categorías inferiores de Rayados. Actualmente, es el campeón de goleo de la Sub-19, aún sin ser delantero. Por eso, recibió una oportunidad de jugar en el primer equipo en la pretemporada.

Además, el entrenador, Torrent, le dio minutos en un amistoso contra Atlas y anotó un gol que demuestra su calidad.

Ya les había hablado de Omar Gálvez



Un segundo delantero que puede ser móvil por su hiperactividad y capacidad de leer el juego



La figura del torneo Sub 19 en todo el torneo. Gol con Rayados robando (tendencia en su categoría) y participando en el 2-1pic.twitter.com/PLv3YXQNw5 — Gilberto Galván Quirino (@quirino_galvan) January 5, 2026

Omar Galvez es polivalente, puede ocupar la mediapunta y hasta la contención, aunque algunos lo definen como un clásico 10. Además, destaca por su olfato goleador aún sin ser delantero.