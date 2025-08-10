Rayados de Monterrey sueña con Antoine Griezmann, pero el francés no deja de dar cátedra en Europa y para muestra el espectacular gol que marcó en el partido amistoso Atlético de Madrid vs Newcastle.

En la última semana Antoine Griezmann ha sido relacionado con Rayados de Monterrey, pero el fichaje cada vez luce más a utopía, pues el futbolista se mantiene en el top mundial y el espectacular gol que le marcó al Newcastle lo confirma.

Con 34 años de edad, Antoine Griezmann se mantiene en la élite del futbol mundial, tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del 2027 y está muy lejos de pensar en la Liga MX para continuar su carrera.

Video del espectacular gol de Antoine Griezmann en el Newcastle vs Atlético de Madrid

Newcastle recibió al Atlético de Madrid en un duelo de pretemporada y uno de los grandes protagonistas fue Antoine Griezmann, quien marcó un espectacular golazo que lo confirma en el top mundial.

Antoine Griezmann recibió el balón en el área, controló controló de zurda y definió de parte externa.

El balón se coló en las redes en un disparo imposible para el portero Pope.

Atlético de Madrid triunfó ante Newcastle con goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann

En su segundo partido de pretemporada, Atlético de Madrid visitó St. James Park para enfrentarse al Newcastle y el resultado apagó ligeramente las críticas para Diego Simeone, pues lograron salir con la victoria de cara al inicio de LaLiga.

Al minuto 50, Julián Álvarez abrió el marcador para el Atlético de Madrid, mientras que al 63′, Antoine Griezmann firmó un espectacular gol al definir con la parte externa y vencer al arquero Nick Pope.

Con una derrota y una victoria en lo que va de la pretemporada, el Atlético de Madrid está listo para debutar en LaLiga, donde en la Jornada 1 visitará al Espanyol de Barcelona.

¿Cuándo vuelve a jugar Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid?

Antoine Griezmann y Atlético de Madrid volverán a jugar en el arranque de la temporada 2025-26 de LaLiga. Los Colchoneros se medirán al Espanyol de Barcelona.

El encuentro Espanyol de Barcelona vs Atlético de Madrid tendrá lugar este domingo 17 de agosto a la 1:30 p.m. (tiempo del centro de México).