El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio a conocer que regresará el ascenso y descenso para la temporada 2026-2027 del futbol mexicano, sin embargo, tendrá implicaciones para la Liga MX debido a que no todo será felicidad a partir de la próxima campaña.

De acuerdo con el comunicado del TAS, “la Formación Arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF de 24 de abril del 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025-26”, se lee en parte de su comunicado.

Sin embargo, no todo será felicidad para los clubes de la Liga de Expansión MX que regrese el ascenso y descenso debido a que las reglas de certificación serán determinadas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), lo que significa que ellos pondrán las condiciones para saber quién puede regresar al máximo circuito.

CONFIRMADO EL ASCENSO. Resuelve el TAS “a favor” de la FMF en cuanto al ascenso y descenso pero, en realidad, ganan los clubes. La determinación los obliga a que cumplan el acuerdo y no hagan “Pacto de Caballeros”. El ascenso vuelve sí o sí a partir de la temporada que entra. pic.twitter.com/RoEVeSLF9X — Martín del Palacio (@martindelp) September 4, 2025

¿Qué implica la vuelta del ascenso-descenso para la temporada 2026-27? No todo es felicidad en la Liga MX

La vuelta del ascenso y descenso para la temporada 2026-2027 tendrá un ganar-ganar para ambas ligas, tanto la Liga de Expansión MX como para la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.

En el caso de la Liga de Expansión MX, lograron lo que tanto anhelaban, el regreso del ascenso y descenso, pues a pesar de que no se logró para el actual torneo Apertura 2025, los equipos podrán subir al máximo circuito sí o sí a partir del Apertura 2026.

En el caso de la Liga MX y la FMF, podrán ellos mismos establecer los mecanismos de certificación para poner sus propias condiciones de cómo los equipos de la Liga de Expansión MX podrán ascender.

Pese a que ambas partes podrían no estar de acuerdo con la resolución del TAS, la realidad es que el ascenso y descenso regresarán, lo que le permitirá a los clubes de la Liga de Expansión MX tener un año para prepararse y cumplir con los requisitos de certificación que impongan la FMF y la Liga MX, y con ello, regresar en mayo de 2027.

¿Qué equipos podrían regresar a la Liga MX?

Con la resolución del TAS sobre el ascenso y descenso, el único equipo que podría regresar hoy en día es el Atlante, pues tendría derecho al premio deportivo por ganar la competición, además de estar certificado con las condiciones que en su momento puso la Liga MX.

Habrá que esperar cuáles son las condiciones que dicta la Liga MX y la FMF para saber cuántos equipos podrán ascender para la temporada 2026-2027 del futbol mexicano.