La Liga MX enfrenta un momento de incertidumbre en el mundo de los videojuegos tras revelarse un detalle que confirmaría que no aparecerá en el EA FC 26.

La decisión marca un cambio importante para la Liga MX, que pierde presencia dentro del universo digital que propone el EA FC 26.

La ausencia del futbol mexicano en el popular videojuego también limita la exposición internacional de los equipos nacionales, que pierden una vitrina importante frente a millones de usuarios.

El detalle oculto que revela que la Liga MX no será parte del EA FC 26

La ausencia de la Liga MX en el EA FC 26 se habría confirmado gracias a un pequeño detalle, dejando a los fanáticos sin representación del futbol mexicano en el popular videojuego.

Durante meses, se especuló que la Liga MX regresaría a EA FC 26 tras su salida de eFootball, generando expectativas sobre los jugadores y equipos que podrían incorporarse.

Sin embargo, la base de datos de FC 26 no incluye a ningún jugador de la Liga MX, evidenciando que la negociación o los acuerdos necesarios no se concretaron.

Esta situación termina con los rumores que se habían generado desde hace meses sobre un posible regreso de la Liga MX al EA FC 26.

La ausencia de la liga mexicana deja a los aficionados sin la posibilidad de jugar con sus clubes y futbolistas favoritos dentro del popular videojuego.

Los seguidores tendrán que esperar para ver si en el futuro la Liga MX regresa a los escenarios digitales de EA FC.

El detalle oculto que revela que la Liga MX no será parte del EA FC 26

¿En qué videojuego estará disponible la Liga MX?

La Liga MX permanece sin confirmación sobre su presencia en algún videojuego para este año.

A pesar de la expectativa de los aficionados, no se ha anunciado ninguna alianza oficial con ninguna plataforma, dejando un vacío en el panorama digital del fútbol mexicano.

Los reportes recientes señalan que la Liga MX tampoco formará parte de eFootball, cerrando la puerta a uno de los simuladores más populares entre los jugadores.

Con esta situación, la Liga MX se ausenta del espacio virtual que otras ligas sí aprovechan para expandir su alcance.