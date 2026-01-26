La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca de dar inicio y Checo Pérez junto a Cadillac tuvieron sus primeros minutos en el Circuito de Barcelona, que es la primera sede de los test de pretemporada.

En esta sesión participaron 7 escuderías, de las que solo 9 pilotos pudieron salir a pista, entre los que estuvieron Checo Pérez y su coequipero, Valtteri Bottas.

El mexicano quedó como último en la tabla de tiempos, aunque fue el piloto que menos vueltas logró completar en esta etapa de la pretemporada.

I. Hadjar - 1:18.159 - 107 vueltas G. Russell - 1:18.696 - 93 vueltas F. Colapinto - 1:20.189 - 60 vueltas K. Antonelli - 1:20.7005 - 56 vueltas E. Ocon - 1:21.3016 - 154 vueltas L. Lawson - 1:21.5137 - 88 vueltas V. Bottas - 1:24.6518 - 33 vueltas G. Bortoleto - 1:25.2968 - 27 vueltas S. Pérez - 1:25.974 - 11 vueltas

Así le fue a Checo Pérez en su primer día de test con Cadillac

Checo Pérez tuvo un día complicado a bordo de su Cadillac, pues fue el piloto que peor tiempo marcó en el inicio de los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona.

Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez, explicó que Cadillac presentó algunos problemas durante la sesión: “Tuvimos algunos problemas a lo largo del día. Estamos aquí para depurar y aprender; es un reto enorme para cualquier equipo nuevo”.

Aunque podría parecer que las alarmas se empiezan a encender, la realidad es que todavía falta camino por recorrer y estos días podrían servir para que la escudería estadounidense logre afinar detalles antes de su debut.

Checo Pérez en su primer día de test con Cadillac (Captura de pantalla)

¿Cuándo volverá a participar Checo Pérez en los test de pretemporada con Cadillac?

Este martes 27 de enero será el segundo día en el que Checo Pérez tenga acción en los test de pretemporada con Cadillac.

A pesar de que no tuvo los mejores tiempos, el piloto mexicano regresará a la pista para recopilar datos que le sirvan a la escudería antes de su debut oficial en la Fórmula 1.