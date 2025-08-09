La UEFA recordó a Suleiman Al Obeid, considerado como el “Pelé Palestino”, dos días después de su muerte el pasado miércoles, no obstante, Mohamed Salah arremetió en contra del organismo.

La UEFA le dedicó unas palabras a Suleiman Al Obeid con un emotivo mensaje para recordar que fue una gran persona y futbolista.

“Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el ‘Pelé palestino’. Un talento que dio una enorme esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros”, fueron las palabras de la UEFA tras la muerte de Suleiman Al Obeid.

No obstante, dicho mensaje no cayó para nada bien a algunos personajes del deporte como a Mohamed Salah, jugador del Liverpool, quien pidió que la UEFA dijera cómo y de qué murió.

Mohamed Salah desafía a UEFA por el asesinato de Suleiman Al Obeid, el ‘Pelé Palestino’

Luego de que la UEFA hiciera la publicación donde recordaba a Suleiman Al Obeid, Mohamed Salah le pidió más datos al organismo.

“¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”, escribió en sus redes sociales Mohamed Salah, quien exigió que se revelara toda la información del futbolista palestino.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Y es que la causa de muerte de Suleiman Al Obeid fue por un ataque aéreo de las fuerzas israelíes, nación que esperaba la ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, tal y como lo informó la Federación Palestina de Futbol.

¿Quién fue Suleiman Al Obeid, el considerado Pelé Palestino?

Suleiman Al Obeid comenzó su carrera en el Khadamat Al-Shati, posteriormente se unió al Club del Centro Juvenil Al-Amari en Cisjordania y más tarde al Club Deportivo de Gaza.

Hizo su primera anotación a nivel internacional contra Yemen en 2010 y participó en partidos clasificatorios para la Copa Desafío de la AFC y el Mundial de 2014.

Durante su larga carrera como futbolista anotó más de 100 goles, lo que lo convirtió en el mejor jugador de la historia del futbol palestino.