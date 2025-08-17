Buenas noticias para los fanáticos del deporte motor. Todo parece indicar que para la temporada 2026 la IndyCar vendrá a México, pues la competición estadounidense agregaría la carrera a su calendario.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, sería el elegido para albergar el evento de la IndyCar a nuestro país para la próxima temporada y tomaría el lugar de otra carrera

La máxima categoría del automovilismo estadounidense vendría a nuestro país y se uniría a la Nascar y la Fórmula 1 como los eventos del deporte motor que tiene un evento de su calendario en territorio mexicano.

IndyCar añadiría a México a su calendario para la temporada 2026

De acuerdo a información compartida por el sitio All About Indy Racing, cada vez es más probable que la IndyCar venga a la Ciudad México para el 2026 en una carrera de su calendario oficial.

Penske Entretainment, quienes manejan la IndyCar, tendrían contemplado venir al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y reemplazaría a uno de los eventos que se llevan a cabo en Iowa.

Pato O’Ward (ANDREW LAHODYNSKYJ / AP)

En caso de que se confirme que la máxima categoría del deporte motor en Estados Unidos venga a nuestro país, sería la segunda nueva carrera que se añadiría a su calendario, pues también añadieron un evento en Arlington, Texas.

Pato O’Ward vendría a México con la IndyCar

Uno de los principales atractivos si se concreta el acuerdo para que venga la IndyCar al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad México es que uno de sus principales pilotos es el mexicano Patricio O’Ward Junco.

En la actual temporada de la IndyCar, Pato O´Ward compitió por el campeonato con el experimentado piloto español, Alex Palau, pero no pudo evitar que consiguiera su cuarto campeonato.

En la competición del deporte motor norteamericano, el piloto mexicano pertenece a la escudería de Arrow MCLaren y semana tras semana pelea por los primeros puestos en las carreras.