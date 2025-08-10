El paso de Pato O’Ward por el GP de Portland de la IndyCar quedó marcado por un giro inesperado que lo dejó fuera de la pelea por el campeonato.

Aunque Pato O’Ward tenía el firme objetivo de obtener su tercera victoria en la temporada 2025 de la IndyCar, problemas eléctricos en su monoplaza lo rezagaron.

Tras este resultado, el piloto mexicano se quedó sin posibilidades de pelear por el campeonato y ahora buscará cerrar la temporada de la mejor manera.

Problemas eléctricos alejan a Pato O’Ward del campeonato en la IndyCar

El GP de Portland de la IndyCar comenzó de manera favorable para Pato O’Ward, quien logró mantener la primera posición en las vueltas iniciales, mostrando un buen rendimiento en pista.

Sin embargo, la carrera de la IndyCar sufrió interrupciones con la aparición de dos banderas amarillas, situación que Pato O’Ward aprovechó para entrar a pits y realizar el cambio de llantas.

Poco después, O’Ward enfrentó serios problemas eléctricos que causaron una pérdida considerable de potencia en su monoplaza.

Esta situación lo obligó a regresar a boxes, donde los mecánicos tuvieron que empujar su coche para llevarlo al lugar correspondiente.

Aunque parecía que su retiro era inevitable, el piloto logró regresar a la pista, pero con una desventaja de ocho vueltas respecto al líder.

Este contratiempo llega en un momento crucial de la temporada, ya que el piloto mexicano necesitaba quedar por delante de Alex Palou para mantener vivas sus opciones en la lucha por el campeonato.

💔 ¡NOOOOO PATO!



❌ Problemas eléctricos en el coche de Pato O'Ward, cuando había arrancado primero en la carrera



😫 Vuelve a pista con 8 vueltas atrás del líder



🏎️ Todo en bandeja de plata para otro título de IndyCar para Alex Palou pic.twitter.com/ZfY6GdwHry — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 10, 2025

Alex Palou campeón de la temporada 2025 de la IndyCar

Alex Palou se coronó campeón de la temporada 2025 de la IndyCar tras aprovechar la situación en la que se vio envuelto Pato O’Ward en el GP de Portland.

El piloto español logró cerrar el año con su cuarto título y tercero consecutivo en la IndyCar, consolidándose como uno de los referentes actuales del serial norteamericano.

Mientras tanto, Pato O’Ward y su equipo Arrow McLaren enfocan sus esfuerzos en asegurar el subcampeonato.

A pesar de los contratiempos sufridos en las últimas fechas, el piloto mexicano continúa siendo una figura destacada dentro del serial y buscará cerrar la temporada con una buena posición.



