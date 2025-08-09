Pato O’Ward sigue sumando buenas actuaciones en este año y ahora se llevó la pole position para el Gran Premio de Portland 2025 para seguir en la lucha del campeonato.

Pato saldrá desde la primera posición en el Portland International Raceway tras clasificar detrás de su compañero de equipo, Christian Lundgaard, quien será penalizado por usar un nuevo motor.

El mexicano sigue de lleno en la pelea por el campeonato de la IndyCar 2025 por lo que esa pole position será una gran oportunidad para sumar puntos y así despegarse de su rival directo en la tabla de pilotos.

El piloto mexicano terminó la clasificación para el Gran Premio Portland 2025 en segunda posición con un tiempo de 58.5343, solo por detrás del danés Christian Lundgaard quien será penalizado por cambiar de motor para la carrera.

O’Ward tuvo una buen rendimiento desde la primera parte de la clasificación de este sábado 9 de agosto tras liderar al segundo grupo por lo que mañana tiene amplia posibilidad de ir por su tercera victoria de la temporada.

O’Ward se mantiene en el segundo lugar de la tabla del campeonato de pilotos de Indycar 2025 con 469 unidades, 121 por debajo del español Alex Palou por lo que mañana debe acortar distancias para seguir con vida en las dos últimas fechas.

El piloto regiomontano necesita superar al español en la tabla mínimo por 14 puntos o mantenerse a una distancia de no más de 107 puntos en este fin de semana.