¿Se imaginan una Copa del Mundo sin Martinoli ni Luis García? Pues esta posibilidad comienza a sonar en los pasillos de la televisora del Ajusco, pues TV Azteca aún no compra los derechos televisivos del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y una de las grandes incógnitas es sobre la transmisión del majestuoso evento, pues aunque en ediciones pasadas los partidos de la Selección Mexicana podían seguirse por TUDN y TV Azteca, en esta ocasión la televisora del Ajusco no ha comprado los derechos.

Durante la Copa Oro 2025, Christian Martinoli y Luis García se quedaron en la banca, pues TV Azteca no contó con el evento de la Concacaf y ahora podría repetirse la historia en el Mundial 2026.

Justo lo sucedido en la Copa Oro 2025 sería la clave para que TUDN decida quedarse solo con los derechos de televisión del Mundial 2026.

¿TV Azteca transmitirá el Mundial 2026?

De acuerdo a información del comunicador Enrique Beas en una emisión para la Octava Sports, TV Azteca aún no compra los derechos televisivos del Mundial 2026 por lo que Christian Martinoli y Luis García corren el riesgo de no narrar el esperado evento.

“TV Azteca todavía no tiene el Mundial 2026”, señaló la fuente mencionada y apuntó que Televisa está “reflexionando si compartirán con Televisión Azteca el Mundial o va solo”.

Aunque es sólo un rumor, el comunicador argumentó que el reciente éxito en el rating de la Copa Oro 2025 y el Mundial de Clubes 2026 provocó que Televisa se replanteará si compartir o no los derechos de televisión del Mundial 2026 para México.

¿Cuándo será el Mundial 2026?

El Mundial 2026 está cada vez más cerca de comenzar, la esperada fiesta del futbol iniciará el 11 de junio del 2026 y por primera ocasión serán 48 las selecciones contendientes al ansiado título.

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 para territorio mexicano ya fueron comprados por TUDN y ahora resta saber si la televisora los compartirá con TV Azteca o, al igual que en la Copa Oro 2025, se la jugará solo.