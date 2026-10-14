Bodo Glimt vs Borussia Dortmund juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 1-0 en la cancha del equipo noruego, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund es triunfo del equipo local con marcador de 1-0 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund
Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
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Bodo Glimt
- Portero: Haikin
- Defensas: Sjovold, Nielsen, Bjortuft y Bjorkan
- Mediocampistas: Auklend, Berg y Brunstad Fet
- Delanteros: Blomberg, Helmersen y Kitolano
Borussia Dortmund
- Portero: Kobel
- Defensas: Gadou, Anton, Svensson
- Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Sabitzer y Beier
- Delanteros: Karetsas, Nmecha y Guirassy
Hora y canal del partido: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund en La Champions League
Bodo Glimt vs Borussia Dortmund chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.
- Partido: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspmyra Stadion
- Transmisión: FOX One