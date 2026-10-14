Bodo Glimt vs Borussia Dortmund juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 1-0 en la cancha del equipo noruego, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund es triunfo del equipo local con marcador de 1-0 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund

Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Bodo Glimt

Portero: Haikin

Defensas: Sjovold, Nielsen, Bjortuft y Bjorkan

Mediocampistas: Auklend, Berg y Brunstad Fet

Delanteros: Blomberg, Helmersen y Kitolano

Borussia Dortmund fue contundente en la Jornada 1 de la Champions League (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Borussia Dortmund

Portero: Kobel

Defensas: Gadou, Anton, Svensson

Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Sabitzer y Beier

Delanteros: Karetsas, Nmecha y Guirassy

Hora y canal del partido: Bodo Glimt vs Borussia Dortmund en La Champions League

Bodo Glimt vs Borussia Dortmund chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.