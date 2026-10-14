Real Betis vs Porto juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 3-2 en la cancha de Estadio la Cartuja, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Real Betis vs Porto: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Real Betis vs Porto es triunfo local 3-2 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Real Betis 3-2 Porto.
Real Betis vs Porto: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Porto, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Real Betis
- Portero: Riznyk
- Defensas: Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko y Pedro Henrique
- Mediocampistas: Ocheretk, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Mendoza
- Delantero: Kaua Elias
Porto
- Portero: Brignoli
- Defensas: Rota, Moukoudi, Relvas y Pilios
- Mediocampistas: Majer, Marin, Vitális y Koita
- Delanteros: Jovic y Varga
Hora y canal del partido: Real Betis vs Porto en La Champions League
Real Betis vs Porto chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.
- Partido: Real Betis vs Porto
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio la Cartuja
- Transmisión: FOX One