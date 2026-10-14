Real Betis vs Porto juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 3-2 en la cancha de Estadio la Cartuja, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Real Betis vs Porto: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Real Betis vs Porto es triunfo local 3-2 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Real Betis 3-2 Porto.

Real Betis vs Porto: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Porto, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Real Betis

Portero: Riznyk

Defensas: Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko y Pedro Henrique

Mediocampistas: Ocheretk, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Mendoza

Delantero: Kaua Elias

Porto

Portero: Brignoli

Defensas: Rota, Moukoudi, Relvas y Pilios

Mediocampistas: Majer, Marin, Vitális y Koita

Delanteros: Jovic y Varga

Hora y canal del partido: Real Betis vs Porto en La Champions League

Real Betis vs Porto chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.