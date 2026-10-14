Real Betis vs Porto juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 3-2 en la cancha de Estadio la Cartuja, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Real Betis vs Porto: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Real Betis vs Porto es triunfo local 3-2 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Real Betis 3-2 Porto.

Real Betis vs Porto: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Porto, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Real Betis

  • Portero: Riznyk
  • Defensas: Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko y Pedro Henrique
  • Mediocampistas: Ocheretk, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Mendoza
  • Delantero: Kaua Elias

Porto

  • Portero: Brignoli
  • Defensas: Rota, Moukoudi, Relvas y Pilios
  • Mediocampistas: Majer, Marin, Vitális y Koita
  • Delanteros: Jovic y Varga

Hora y canal del partido: Real Betis vs Porto en La Champions League

Real Betis vs Porto chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.

  • Partido: Real Betis vs Porto
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio la Cartuja
  • Transmisión: FOX One