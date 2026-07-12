Te compartimos los mejores memes de la eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026.

La Selección de Noruega cayó 1-2 en un disputado partido contra Inglaterra, firmando su eliminación de cuartos de final y desatando tristes memes en redes.

Memes eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026 (Especial)

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Memes eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026 (Especial)

Memes eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026 (Especial)

Estos son los mejores memes de la eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026

En la red social X (Twitter) han comenzado a circular memes por la dolorosa eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026 en cuartos de final.

Pese al apoyo que tenía el delantero noruego y la Selección vikinga de parte de la afición mexicana, al final el resultado no fue el esperado.

Con polémica, los ingleses lograron imponerse con dos goles de Jude Bellingham ante una dura Selección Noruega que luchó hasta el final.

Memes eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026 (Especial)

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En su primer Mundial, Erling Haaland se convirtió en el futbolista sensación por su talento al marcar 7 goles en cinco partidos y los memes en redes lo reconocieron.

Memes eliminación de Erling Haaland y Noruega del Mundial 2026 (Especial)

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Los memes en redes sociales también defendieron con todo a Erling Haaland en cada jugada y decisión que se marcaba en contra de los noruegos.

Por lo que muchos cuestionaron la decisión del técnico de Noruega cuando cambió al delantero para buscar empatar el encuentro y llegar a la instancia de los penales.

Incluso los memes cuestionaron el partido de Haaland, quien por más que corrió no pudo hacer la diferencia en esta ocasión.

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