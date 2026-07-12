Alf-Inge Haaland reacciona al gol de Jude Bellingham ante Noruega en el Mundial 2026.

“Bien hecho, Bellingham y árbitro.” Alf-Inge Haaland

Vía redes sociales, el papá de Erling Haaland felicitó a Bellingham, aunque también mencionó al árbitro del encuentro, Clement Turpin, aumentado la controversia por el gol de Inglaterra en minuto 47.

Alf-Inge Haaland reacciona al gol de Jude Bellingham ante Noruega (@alfiehaaland)

Alf-Inge Haaland reacciona a gol polémico de Jude Bellingham ante Noruega

Alf-Inge Haaland mostró su molestia por la derrota de Noruega en el Mundial 2026, señalando al árbitro.

El juego de Noruega vs Inglaterra generó debate porque previo al empate de la Selección de los Tres Leones el balón pegó con el cable de una sky-cam modificando su trayectoria.

Por lo que de acuerdo con el reglamento, el gol no debió contar. Sin embargo, la jugada continúo y se dio la anotación por válida.

Durante el encuentro, tanto Nyland, Erling Haaland y su DT, Stale Solbakken, señalaron al cielo, pero el árbitro no consideró la situación.

Por su parte, el segundo entrenador de Noruega, Kent Bergersen, denunció la polémica al final del primer tiempo.

Con ese tanto de Jude Bellingham, Inglaterra se encaminó a la victoria y firmó su pase a la ronda de semifinales del Mundial 2026.

Polémica en el Noruega vs Inglaterra (captura)

FIFA responde a polémico gol de Jude Bellingham ante Noruega

Después de la polémica que generó el Jude Bellingham ante Noruega en el Mundial 2026, la FIFA respondió.

El máximo órgano del fútbol asegurando que el sensor del Connected Ball “no registró impacto en el aire”.

Razón por la que no hay prueba de que el balón tocara el cable de la sky-cam.