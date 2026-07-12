La victoria de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final dejó una acción que ha generado un intenso debate entre aficionados y analistas.

Esto, luego de que una cámara ubicada cerca del terreno de juego aparentemente influyera en la jugada que terminó en el primer gol inglés.

¿Qué pasó en el Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026?

De acuerdo con las repeticiones televisivas en el Noruega vs Inglaterra, el balón cambió ligeramente su trayectoria tras encontrarse con un equipo de grabación situado muy cerca de la línea de banda.

La modificación permitió que la jugada continuara y derivara en la anotación que abrió el marcador para Inglaterra.

Inglaterra logró mantener la ventaja y terminó imponiéndose por 2-1 para asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

Polémica en el Noruega vs Inglaterra: una cámara influyó en la jugada del primer gol inglés. (captura)

¿Qué dijo la FIFA sobre la polémica jugada del Noruega vs Inglaterra?

Por el momento, ni la FIFA ni el cuerpo arbitral han emitido una explicación oficial sobre la jugada del Noruega vs Inglaterra. Tampoco se ha confirmado si el VAR revisó específicamente la posible interferencia de la cámara antes de validar el gol.

Aunque el resultado ya es oficial, la discusión sobre el papel de la cámara en la jugada seguirá generando controversia tras este duelo de cuartos de final.