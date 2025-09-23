El lunes 22 de septiembre de 2025 tuvo lugar la presentación de Tragos Amargos, libro autobiográfico de Lupillo Rivera, de 53 años de edad.

Al evento se dio cita Lupita Rivera y habló con la prensa de lo emocionada que está por conocer los detalles de la relación entre su padre y Belinda.

“Es muy linda persona”, dice de Belinda la hija de Lupillo Rivera

Si bien es fecha en la que Belinda -de 36 años de edad- no ha reconocido públicamente su romance con Lupillo Rivera, indirectamente la hija del cantante ya dio otros datos.

Y es que en la presentación de Tragos amargos la joven reconoció que la cantante le “cayó muy bien” y que además es “muy linda persona”.

Belinda (Belinda Instagram @belindapop)

Esta fue la respuesta que Lupita Rivera dio a los reporteros después de que le preguntaran si le hubiera gustado tener a Belinda de madrastra.

Del mismo modo, la hija del cantante está dispuesta a enterarse a profundidad de lo que hubo entre su padre y la también actriz.

“Todo, quiero saberlo todo”, declaró la hija de Lupillo Rivera en la presentación del libro que ya promete polémica entre la familia del cantante y sus antiguos amores.

Lupillo Rivera promete que los mejores capítulos de su libro son con Belinda

Desde el anuncio de su libro autobiográfico Lupillo Rivera ya había dejado en claro que reviviría su fugaz relación con Belinda.

En una entrevista posterior a la presentación de Tragos Amargos el cantante ya había anticipado unos detalles al respecto.

Y es que Belinda es una más de la larga lista de personas a las que Lupillo Rivera incluyó en su libro sin solicitar ninguna clase de permiso.

En este sentido el también llamado “Toro del Corrido” declaró que se está mentalizando para recibir una serie de demandas.

Mientras que de lo escrito acerca de Belinda comentó: “Ahí viene ya plasmado, ni modo, no lo podemos borrar”.

Ya el día de la presentación se dijo consciente de este panorama, por lo que dijo le tocará aguantar las consecuencias.