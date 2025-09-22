Te decimos cuándo se estrena en YouTube el video oficial de ‘Canción para regresar’ de Belinda -de 36 años de edad- y Sebastián Yatra.
Belinda y Sebastián Yatra -de 30 años de edad- están a nada de estrenar su colaboración.
¿Cuándo se estrena en YouTube el video oficial de ‘Canción para regresar’ de Belinda y Sebastián Yatra?
Ya se sabe cuándo se estrenará en YouTube el video oficial de ‘Canción para regresar’.
La esperada colaboración de Belinda y Sebastián Yatra se encontrará disponible a partir del jueves 25 de septiembre.
El tema de ‘Canción para regresar’ de Belinda y Sebastián Yatra también incluye la participación de:
- Gente De Zona
- Lucho RK, de 25 años de edad
La canción de Belinda y Sebastián Yatra es una colaboración que los fans de ambos cantantes estaban esperando.
Tanto Belinda como Sebastián Yatra son de las figuras más importantes que hay en el pop latino.
Por ello, es que se espera que su nuevo tema se convierta en todo un éxito.
Belinda y Sebastián Yatra comparten adelanto del video oficial de ‘Canción para regresar’
A través de redes sociales, Belinda y Sebastián Yatra compartieron un adelanto del video oficial de ‘Canción para regresar’.
El clip muestra a Belinda y Sebastián Yatra en un río jugando con una cámara de video.
Mientras Sebastián Yatra graba a Belinda, la cantante muestra sus mejores pasos.
Desde el pasado 11 de septiembre, Belinda y Sebastián Yatra han revelado algunos avances del tema.
Belinda dio pistas sobre cómo será su nueva canción, lo que entusiasmó a sus fanáticos.
Además de que han ventilado cómo ha sido el proceso para la creación de ‘Canción para regresar’.
Desde su trabajo frente al micrófono hasta la incursión de Gente de Zona en el estribillo, la colaboración resultó muy divertida para Belinda y Sebastián Yatra.