Amanda Miguel -de 69 años de edad- adelantó disco con Belinda e incluso reveló que será dedicado para “mujeres despechadas”.

Y es que tal parece que Amanda Miguel se encuentra lista para tener una nueva etapa musical, pero está vez de la mano de Belinda, de 36 años de edad.

Así adelantó Amanda Miguel disco con Belinda que será dedicado para “mujeres despechadas”

Amanda Miguel y Belinda han demostrado tener una gran conexión luego de que pudieron compartir escenario.

Sin embargo, Amanda Miguel sorprendió a todos sus seguidores al adelantar disco con Belinda, aunque no quiso revelar si será pronto.

En conversación con el programa Ventaneando, Amanda Miguel prometió que será impactante y especialmente dedicado para las mujeres.

“Sí, sí, vamos a hacer un disco juntas cuando sea el momento. Algo fuertecito” Amanda Miguel

Amanda Miguel no dudó en elogiar el talento de Belinda e incluso confesó que gracias a su acercamiento ahora las personas más jóvenes la siguen .

“Belinda es una persona muy linda, con mucho talento y canta precioso. Me siento bien. Estoy agradecida, muy contenta porque ahora la juventud me sigue” Amanda Miguel

En la entrevista, Amanda Miguel confesó que su producción estará enfocada en el desamor y dirigida a las “mujeres despechadas”.

“Sí, sí, sí. A las mujeres despechadas” Amanda Miguel

Amanda Miguel no quiso revelar más detalles del disco con Belinda, pero si generó una gran expectación sobre lo que podría venir.

Amanda Miguel (@yoamandamiguel / Instagram)

Amanda Miguel feliz de que vean a Belinda como su sucesora en la música

En su conversación con Ventaneando, Amanda Miguel también reaccionó a algunos comentarios que ven a Belinda como su posible sucesora en la música.

Lejos de molestarse, Amanda Miguel se mostró feliz con esa idea y es que señaló que es muy lindo que la vean como a Belinda.

“Oh, me encanta. Es preciosa. ¿Yo era así preciosa? ¡Wow! Me encanta, ¡qué lindo!” Amanda Miguel

Cabe recordar que el acercamiento entre Amanda Miguel y Belinda se dio luego de que la primera elogiara públicamente a la segunda por su talento mostrado en Mentiras, la serie.

Amanda Miguel y Belinda se conocieron personalmente en julio de 2025 durante un evento en Los Ángeles.

Posteriormente, se viralizó un video en el que se observaba a Amanda Miguel tocando en el piano su tema Él me mintió.

Mientras que Belinda lo cantó en el tono original, por lo que sorprendió a todos los asistentes.

La música de Amanda Miguel ha resurgido luego del éxito que tuvo Mentiras, La serie.