El FC Barcelona igualó 1-1 ante Newcastle en un momento en que parecía que los ingleses se llevarían la victoria en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

¿Cómo fue el partido de la Champions League entre Newcastle y FC Barcelona?

El Newcastle fue el equipo que se adelantó primero en el marcador al minuto 86 gracias a Harvey Barnes, quien anotó el 1-0 con un remate tras un centro desde la banda, por lo que parecía que el FC Barcelona se quedaría con las ganas de marcar en el partido.

Al minuto 90+6 una falta sobre Dani Olmo dentro del área se marcó como penal y el encargado de ejecutarlo fue Lamine Yamal, quien no falló desde los 11 pasos para sellar el 1-1 definitivo, silenciando a la afición inglesa que ya festejaba la victoria.

Con dicho resultado, la eliminatoria entre FC Barcelona y Newcastle se definirá en el el Spotify Camp Nou, por lo que el equipo dirigido por Hansi Flick deberá ganar si quiere avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

Barcelona rescata empate ante Newcastle en la ida de octavos de Champions League. (Jon Super / AP)

¿Cuándo será el FC Barcelona vs Newcastle de la vuelta de octavos de la Champions League?

El partido FC Barcelona vs Newcastle está programado para celebrarse el miércoles 18 de marzo en el Estadio Spotify Camp Nou.

El encuentro FC Barcelona vs Newcastle se disputará en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México.