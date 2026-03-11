Real Madrid y Manchester City protagonizaron uno de los encuentros más vibrantes de los octavos de final de la Champions League, a tal punto que el equipo merengue ya tiene un pie en los cuartos de final.

Real Madrid se fue al primer tiempo con un marcador a favor de 3-0 contra el Manchester City gracias a un hat-trick de Federico Valverde.

¿Cómo fueron los goles del Real Madrid vs Manchester City?

El Real Madrid no desaprovechó la localía ante el Manchester City, por lo que al minuto 19 del partido hubo un pase largo de Courtois para Fede Valverde, quien le ganó la carrera a la defensa rival, venció a Donnaruma, quien salió con miedo, para que el uruguayo solo empujara el balón para el primero de los merengues.

La segunda anotación del Real Madrid ocurrió al minuto 27, otra vez de Federico Valverde, quien definió de manera perfecta con un zurdazo para ampliar la ventaja en contra del Manchester City.

Finalmente, al minuto 42, se completó el triplete de Valverde, pues el jugador recibió un pase de Bramin para hacer un sombrerito y después definir con gran categoría para poner el 3-0 definitivo.

Real Madrid golea al Manchester City y pone un pie en cuartos de Champions League. (Jose Breton / AP)

Vinícius Jr. estuvo cerca de colocar el cuarto gol a favor del Real Madrid

El Real Madrid tuvo la oportunidad de poner el cuarto para la pizarra, pero Vinícius Jr. no logró completarlo.

El delantero brasileño mandó un disparo sin potencia, por lo que Donnarumma atajó el penal del Real Madrid, dejando a los merengues únicamente con 3 goles a su favor para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.